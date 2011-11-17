На покупку госпакета "Захидэнерго" поступила одна заявка, на "Киевэнерго" - две

На участие в конкурсе по продаже 45,103% государственного пакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» поступила одна заявка, на конкурс по продаже 25% акций «Киевэнерго» - две заявки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, сегодня, 17 ноября, был последний день приема заявок на конкурсы по продаже госпакетов "Захидэнерго" и "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в конкурсах по продаже государственных пакетов акций «Захидэнерго» и «Киевэнерго» подало ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, г. Донецк). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компаний.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

По состоянию на 10 ноября т.г.. на ознакомление с конкурсной документацией по "Киевэнерго" поступили запросы от четырех компаний, по "Захидэнерго" - от двух.

Ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". По его мнению, реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.