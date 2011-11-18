Сегодня инвесторы вновь сконцентрируются на долговых рынках Европы - эксперты

Сегодня внимание инвесторов будет вновь сконцентрировано на долговых рынках Европы.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их мнению, снижение доходности по облигациям Италии ниже уровня в 7% поможет рынкам восстановить понесенные потери. Пессимистические настроения на мировых фондовых площадках появились после аукционов по размещению государственных облигаций Франции и Испании, на которых ставки доходности значительно взлетели. И если французам пока нечего беспокоиться, то Испания приближается к критической отметке в 7%.

Как считают аналитики, этот факт поверг рынки в панику. А в дополнение ко всему рейтинговое агентство Fitch заявило, что ситуация в Европе может сказаться на рейтингах американских финансовых институтов.

Аналитики отмечают, что торги на украинском фондовом рынке в четверг, 17 ноября, завершились со смешанной динамикой индексов под давлением внешнего негатива. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Укртелекома» (-4,72%) и Енакиевского металлургического завода (-4,26%), Наибольший рост был зафиксирован по бумагам «Мотор Сичи» (+2,19%) и «Центрэнерго» (+0,8%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 17 ноября, вырос на 0,08% – до 602,30 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 325 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,41% – до 1568,66 пункта. Общий объем торгов составил 255 млн. грн., из них на срочном рынке – 155 млн. 518 тыс. грн.