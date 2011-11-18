Провозглашать окончательный разворот рынков акций вниз преждевременно - эксперт

Провозглашать окончательный разворот рынков рисковых активов вниз и, соответственно, окончание полуторамесячного рискового ралли преждевременно.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Тем не менее, подчеркнул он, «если вчера перед открытием украинской торговой сессии фьючерсы на индекс S&P 500 торговались вблизи верхней границы диапазона поддержки, то сегодня утром это уже нижняя граница данного диапазона. С точки зрения консервативного управления риском, активным игрокам следует ориентироваться на уровень 1200 пунктов по фьючерсу на индекс S&P 500 как на ориентир для открытия/закрытия позиций».

По словам, П.ИЛЬЯШЕНКО, в четверг, 17 ноября, в первой половине американской торговой сессии ведущие индексы претерпели снижение до 2% на фоне отсутствия триггеров для роста. Во второй половине - дефицит позитивных новостей снова сказался, что не позволило рынку оторваться от минимумов дня. Участники рынка продолжали обсуждать судьбу Еврозоны, роль ЕЦБ и политическую ситуацию в Италии и Греции. При этом нельзя сказать, что доходность европейских долговых обязательств продолжила стремительный рост. В свою очередь, европейская валюта не продолжила активного снижения.

Аналитик отметил, что ближе к старту сегодняшних торгов на украинских площадках однозначно негативный внешний фон трансформировался в умеренно негативный за счет снижения градуса переживаний инвесторов. При этом следует помнить, что в случае приближения к уровням поддержки рынки акций обычно предпочитают тестирование достигнутого уровня. «Таким образом, формирование первого внутридневного минимума на украинском рынке акций после открытия может оказаться ложным даже при условии нормализации настроений на глобальных площадках», - подытожил П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 17 ноября, вырос на 0,08% – до 602,30 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 325 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,41% – до 1568,66 пункта. Общий объем торгов составил 255 млн. грн., из них на срочном рынке – 155 млн. 518 тыс. грн.