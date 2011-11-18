Заявки на участие в конкурсах по «Захидэнерго» и «Киевэнерго» подали ДТЭК и «Полтаваоблэнерго»

Заявки на участие в конкурсе по продаже 25-процентного госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго»; заявку на участие в конкурсе по продаже 45,103% госпакета «Захидэнерго» также подала компания ДТЭК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, вчера был последний день приема заявок на объявленные ФГИУ конкурсы по продаже акций данных энергокомпаний, названия компаний – потенциальных участников были обнародованы сегодня Фондом после раскрытия их заявок.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

По состоянию на 10 ноября т.г.. на ознакомление с конкурсной документацией по «Киевэнерго» поступили запросы от четырех компаний, по «Захидэнерго» - от двух.

Ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что в Украине реальными покупателями «Киевэнерго», соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как «Луганское энергетическое объединение», «Сервис-Инвест», «Полтава-«, «Львов-« и «Киевоблэнерго». По его мнению, реальным покупателем госпакета акций «Захидэнерго» может выступить ДТЭК.