Среди текущих новостей для инвесторов есть как позитивные, так и негативные сюрпризы - эксперт

Среди текущих новостных заголовков для инвесторов есть как позитивные, так и негативные сюрпризы.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Во-первых, отметил он, политики в США так и не смогли договориться о мерах по сокращению дефицита бюджета и вряд ли успеют до 23 ноября. Это значит, что с начала 2013 года в силу вступит автоматическое сокращение расходов (в рамках предыдущей договоренности). Во-вторых, в Испании оппозиция получила парламентское большинство после выборов в прошедшее воскресенье.

Тем не менее, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, негативный эффект первого и позитивный эффект второго фактора не следует преувеличивать. Инвесторы не оценивали высоко способность политиков в Соединенных Штатах найти компромисс. Единственное, что может огорчить рынки - это возможное снижение рейтингов США агентствами Moody`s и Fitch. Однако вероятность такого развития событий невысока, однако все же заметно выше нуля. В случае возможной смены политического курса Испании игрокам следует помнить, что, во-первых, речь пока идет о бюджетной экономии, а не о структурных реформах; во-вторых, реальных изменений можно ожидать не ранее 2012 года, в то время как долговые рынки находятся под ударом здесь и сейчас.