Глубина коррекции фондовых рынков все еще не является угрожающей - эксперт

Глубина коррекции фондовых рынков на данный момент все еще не является угрожающей.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Однако с другой стороны, подчеркнул он, «у рынков акций есть пространство для снижения при условии сокращения аппетита к риску».

В частности, по словам аналитика, утром в понедельник, 21 ноября, из-за продолжения снижения стоимости рисковых активов внешний фон на открытии украинского рынка акций был умеренно негативным. С точки зрения активных игроков, уровень 1200 пунктов по индексу S&P 500 все еще является главным ориентиром для открытия/закрытия позиций.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 демонстрировали умеренное снижение, приближаясь к уровню 1200 пунктов - самой низкой отметке за последний месяц. В то же время, американский рынок акций находится на 13% выше минимальных уровней этого года.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 ноября, повысился на 0,60% – до 605,89 пункта. Общий объем торгов составил 325 млн. 653 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 0,33% – до 1573,82 пункта. Общий объем торгов составил 183 млн. 248 тыс. грн., из них на срочном рынке – 100 млн. 265 тыс. грн.