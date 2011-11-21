«Нафтогаз» намерен продать «Укрэксимбанку» ОВГЗ на 0,75 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») облигации внутреннего государственного займа на 0,75 млрд. грн. на условиях РЕПО.

Об этом говорится в информации о применении процедуры закупки у одного участника, размещенной на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укрэксимбанку» планируется продать 750 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. грн. каждая. При этом цена обратного выкупа ценных бумаг составит 770,3 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.