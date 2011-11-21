Эксперты: сложная ситуация в Европе продолжает оказывать давление на рынок акций

Сложная ситуация в Европе продолжает оказывать давление на рынок акций.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В частности, по их словам, разногласия между Германией и Францией касательно роли ЕЦБ в разрешении долгового кризиса в еврозоне оказывают негативное воздействие на настроения инвесторов.

Как отмечают аналитики, инвесторы в понедельник, 21 ноября, продолжили следить за динамикой доходности гособлигаций Италии и Испании. В пятницу, открывшись на негативной территории, индекс Украинской биржи уже к обеду скорректировался вверх на фоне позитивных сигналов с европейского долгового рынка. После роста накануне доходность гособлигаций Италии и Испании 18 ноября снизилась вследствие их выкупа ЕЦБ. Также позитивные новости пришли из Греции, правительство страны утвердило окончательный вариант бюджета на 2012, исходя из которого дефицит бюджета снизится до 5,4% ВВП при условии реструктуризации долговых обязательств страны. Без учета этого сценария в 2012 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 6,7% ВВП, тогда как в текущем году бюджетный дефицит может составить 9% ВВП.

По мнению аналитиков, пятница была небогата на макроэкономическую статистику. Однако все же стоит отметить рост индекса опережающих индикаторов в США до 0,9%, что значительно превзошло прогнозы в 0,5%. Из статистики понедельника на ход торгов могут оказать влияние данные о продажах на вторичном рынке жилья в США.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги пятницы вблизи уровней открытия. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Донбассэнерго» (-5,41%) и «Укрсоцбанка» (-1,76%). Наибольший рост был зафиксирован по бумагам Крюковского вагоностроительного завода (+2,77%) и Ясиновского КХЗ (+1,79%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 ноября, повысился на 0,60% – до 605,89 пункта. Общий объем торгов составил 325 млн. 653 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 0,33% – до 1573,82 пункта. Общий объем торгов составил 183 млн. 248 тыс. грн., из них на срочном рынке – 100 млн. 265 тыс. грн.