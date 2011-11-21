На украинском фондовом рынке сегодня произошел обвал

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 ноября, упал на 4,40% – до 579,25 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 664 млн. 210 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 6,02% – до 1479,00 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 207 млн. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.

Напомним, мировые фондовые рынки в понедельник снизились на фоне нерешенных долговых проблем еврозоны и неспособности Конгресса США придумать план уменьшения бюджетного дефицита.