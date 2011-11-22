Fitch обновило определения рейтингов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило определения своих рейтингов и с сегодняшнего дня прекращает присвоение рейтингов возвратности активов сделкам структурированного финансирования.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, Fitch отзывает все рейтинги возвратности активов, присвоенные эмиссиям структурированного финансирования. При этом Fitch продолжит присваивать рейтинги возвратности активов эмитентам с рейтингом «B» и ниже в других секторах.

В сообщении указывается, что аналитики по структурированному финансированию будут использовать по проблемным ценным бумагам новый параметр под названием «оценка возвратности активов» («RE»), который будет представлять собой не рейтинг, а оценочное значение.