Рынки акций упали из-за возможного провала переговоров по сокращению бюджета США - эксперты

Мировые фондовые индексы в понедельник, 21 ноября, показали нисходящую динамику на фоне опасений касательно возможного провала переговоров по вопросу сокращения бюджета США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, комитет Конгресса США, в который входят демократы и республиканцы, был создан для разработки предложений по снижению дефицита бюджета страны в ближайшие 10 лет, срок его работы должен был истечь 23 ноября. Однако 21 ноября появилась информация о том, что членам комитета так и не удалось договориться. В случае отсутствия соглашения по данному вопросу страну будет ждать секвестр – автоматическое сокращение расходов примерно на 12%.

По словам аналитиков, ситуация в Европе также продолжает оказывать давление на фондовые индексы. Так, в понедельник агентство Moody’s предупредило Францию о возможном понижении кредитного рейтинга страны, который находится на уровне ААА. Кроме этого, негатива добавили данные о существенном снижении экспорта из Японии, а также ухудшение прогноза по росту ВВП Сингапура. В то же время, данные по рынку жилья, опубликованные в США, оказались лучше прогнозов. Продажи домов на вторичном рынке увеличились на 1,4%, тогда как ожидалось снижение на 2,2%.

По мнению аналитиков, сегодня среди наиболее важной статистики стоит отметить выход предварительных данных по ВВП США и индекс потребительского доверия еврозоны. Уже после закрытия торговой сессии в Украине будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам США.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги понедельника со значительным падением. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции Ясиновского КХЗ (-12,23%), «Стирола» (-11,09%) и Енакиевского металлургического завода (-10,24%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 ноября, упал на 4,40% – до 579,25 пункта. Общий объем торгов составил 664 млн. 210 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи рухнул на 6,02% – до 1479,00 пункта. Общий объем торгов составил 207 млн. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.