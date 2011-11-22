Сегодня фьючерсы на индекс S&P 500 отыгрывают вчерашнее снижение - эксперт

Сегодня с утра фьючерсы на индекс S&P 500 демонстрируют рост, отыгрывая от одной трети до половины вчерашнего снижения.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В то же время, добавил он, «значение фьючерсов находится под отметкой 1200 пунктов, и ни сырьевой, ни валютный рынок не подают признаков оптимизма. В результате внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций следует считать нейтральным».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, после того как в первой половине торговой сессии понедельника фьючерсы на индексы S&P 500 преодолели поддержку на уровне 1200 пунктов, рынки рисковых активов постигло довольно сильное снижение. В то же время, распродажи на рынках акций проходили при условии скорее стабильного новостного фона.

Таким образом, считает аналитик, «в основе ухудшения настроения инвесторов в понедельник лежало переосмысление уже известных фактов. Также свою роль сыграл рыночный эффект самоусиливающегося движения, наблюдаемый после преодоления уровней поддержки/сопротивления».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 ноября, упал на 4,40% – до 579,25 пункта. Общий объем торгов составил 664 млн. 210 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи рухнул на 6,02% – до 1479,00 пункта. Общий объем торгов составил 207 млн. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.