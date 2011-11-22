Все акции индексной корзины Украинской биржи в понедельник корректировались - эксперты

Все акции, входящие в индексную корзину Украинской биржи, в понедельник корректировались.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в понедельник, 21 ноября, продемонстрировал существенное падение котировок. Лидерами падения на Украинской бирже стали акции «Стирола», которые просели на 11,1% за день.

По словам аналитиков, бумаги горно-металлургического сектора, банков и машиностроительной отрасли также оказались среди лидеров снижения. Так, Енакиевский металлургический завод потерял 10,3%, Авдеевский коксохимический завод - 7,4%, Алчевский металлургический комбинат - 7,2%, «Азовсталь» - 6,1%, «Укрсоцбанк» - 10,1%, «Райффайзен Банк Аваль» - 6,2%, Стахановский вагоностроительный завод - 7,8%, «Мотор Сич» - 5,1%.

По информации аналитиков, торги акциями «Центрэнерго» и «Укрнафты» на Украинской бирже в понедельник закрылись падением котировок на 6,7% и 4,5% соответственно. Бумаги телекоммуникационной компании «Укртелеком» (-2,5%) также торговались в минусе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 ноября, упал на 4,40% – до 579,25 пункта. Общий объем торгов составил 664 млн. 210 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи рухнул на 6,02% – до 1479,00 пункта. Общий объем торгов составил 207 млн. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.