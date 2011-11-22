Эксперты: украинские акции на зарубежных биржах в понедельник показали падение

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых биржах, в понедельник продемонстрировали падение.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в понедельник индекс украинских компаний WIGUKR потерял 2,4%. Бумаги агрокомпании Agroton (+1,6%) продемонстрировали положительную динамику, в то время как другие акции агропромышленного сектора закрылись в красной зоне. Котировки добывающих компаний Sadovaya Group (-5,0%) и Coal Energy (-2,2%) существенно упали в цене. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA потеряли 0,6%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник котировки горнорудной компании Ferrexpo упали на 7,1%. JKX Oil & Gas (+3,2%) торговался в плюсе, в то время как акции других нефтегазовых компаний корректировались. Торги бумагами агрокомпании Avangard закрылись ростом котировок на 3,6%, в то время как акции MHP упали в цене на 2,2%.