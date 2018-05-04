Фонд госимущества... Президента Украины?

На двадцатом году своего существования и практически под конец распродажи госсобственности, Фонд государственного имущества, наконец-то, получит в свое распоряжение закон имени себя. В середине ноября с.г. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Фонде госимущества.

Фонд государственного имущества всегда был одним из самых лакомых государственных ведомств. Различные ФПГ используют его для приватизации интересующих предприятий или для установления контроля над привлекательными активами, миноритарным пакетом акций которых владеет государство. В связи с этим, в системе госорганов велась длительная дискуссия относительно полномочий и статуса фонда. Нынешний закон об ФГИ должен решить большинство спорных вопросов, однако то, как это сделано, вызывает значительные опасения относительно эффективности управления госсобственностью в дальнейшем.

Фонд госимущества в Украине всегда имел достаточно широкие полномочия. В его компетенцию входит и приватизация государственного имущества и управления государственными пакетами акций большинства компаний, где есть государственная доля. К этим направлениям работы Фонда всегда было много вопросов. Относительно эффективности приватизации государственного имущества, то за время независимости Украины можно на пальцах посчитать количество сделок, которые осуществлялись открыто и прозрачно на конкурсе, и которые обеспечили адекватные доходы бюджета от продажи государственного имущества. Большинство же активов государственной собственности ушло в частные руки непрозрачно и по минимальной собственности.

Как правило, ФГИ упрекали в пособничестве приватизации государственных предприятий без реального конкурса; приватизации госактивов через механизм доведения предприятий до банкротства; приватизации предприятий через размывание частными акционерами государственных пакетов акций (при чем, зафиксированы случаи, когда размывали даже государственный контрольный пакет акций).

Не лучше Фонд справлялся и с задачей управления государственными пакетами акций, особенно миноритарными. Фонд часто был втянут в различные корпоративные конфликты на крупных промышленных предприятиях, где конфликтующие акционеры пытались заполучить поддержку ФГИУ в установлении оперативного контроля над активом. От того, на чью сторону станет ФГИ со своим миноритарным пакетом акций, зачастую зависит и то, к кому отойдет предприятие. Опасаясь «дерибана» наиболее привлекательных активов, правительство (а точнее - все существовавшие в Украине правительства - ред.) регулярно пытается вывести из-под компетенции ФГИ крупные предприятия, собрав их в какой-нибудь НАК, или подчинив их непосредственно правительству либо профильным министерствам. В условиях правого вакуума относительно статуса фонда и его полномочий, такая практика была позволительной.

В общей сложности, можно констатировать, что работа ФГИ в нынешнем формате по разным причинам не удовлетворяет ни общественность, ни центральные органы власти, прежде всего, Кабинет министров и Администрацию Президента. Очевидно, что каждая из этих структур желала бы взять под контроль государственные предприятия, особенно в контексте последнего этапа приватизации.

В украинском правительстве всегда была популярной идея о том, что управлять крупными госпредприятиями (и долей государства в них) должны именно профильные ведомства, а Фонд должен заниматься исключительно обеспечением процесса приватизации. В принципе, если не учитывать лоббисткую подоплеку этой идеи, выглядит она достаточно обоснованной. Однако, в таком бы случае, контроль над госимуществом полностью переходил бы Кабинету Министров. Администрации президента, наоборот, выгодно было бы оставить полномочия относительно управления объектами госсобственности за Фондом, однако максимально подчинив ФГИ президенту.

Проблему раздела сфер влияния должен решить Закон Украины «О Фонде государственного имущества Украины» (№ 9368 от 31.10.2011), принятый Верховной Радой в первом чтении. Как и следовало ожидать, при нынешней политической модели, Фонд, очевидно, все-таки отойдет под контроль президента.

С одной стороны законопроект закрепляет широкие полномочия ФГИ в Украине. Им предлагается определить правовой статус Фонда, как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, реализующим государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности (в том числе, корпоративными правами государства).

С другой стороны, закрепляется определяющее влияние на ФГИ президента и его администрации. Во-первых, согласно законопроекту Фонд ответственен перед президентом. Во-вторых, Фонд возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается от должности президентом с согласия парламента. Председатель ФГИ имеет первого заместителя и заместителя, назначаемых на должности по представлению премьер-министра, но которые освобождаются от должностей опять-таки президентом.

При такой модели Фонда, полномочия правительства и парламента относительно влияния и контроля над ним, сведены практически к нулю. Президент и его администрация получили преимущественное влияние на кадровую политику ФГИ, а соответственно на его политику в сфере приватизации и управления государственным имуществом. В теории подчинение Фонда главе государства отчасти обосновано, однако, учитывая то, сколько групп влияния стоят за нынешней президентской веткой власти, это вряд ли повысит прозрачность и эффективность работы ФГИ по ключевым направлениям.

В то же время, очевидно, стоит ожидать активизации процессов приватизации, которые были заморожены в последние годы президентства В. Ющенко. Учитывая специфику Украины, это скорее, будет позитивным шагом, поскольку даже украинский частный собственник куда более эффективен в управлении, нежели украинское государство. Чем быстрые закончится этот болезненный процесс приватизации, тем больше надежд, что украинские ФПГ отойдут от политики грабежа государственной собственности и сосредоточатся на повышении эффективности управления бывшими государственными активами. Ведь ресурсы для обворовывания государства закончатся, а зарабатывать деньги как-то надо.

Максим Соколов (для УНИАН)