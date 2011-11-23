Европейские рынки акций открылись снижением пятую сессию подряд после выхода разочаровывающих данных о ВВП США и промышленном производстве в Китае, сообщает Reuters.

К 10:03 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 снизился на 1,00%, до 905,08 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,94%, до 5.157,78 пункта, немецкий DAX опустился на 0,97%, до 5.483,53 пункта, французский CAC 40 понизился на 1,33%, до 2.832,40 пункта.

Производственный сектор Китая сократился в ноябре максимально за 32 месяца, так как число новых заказов уменьшилось, усилив опасения о том, что стране, вероятно, угрожает экономическое "жесткое приземление". Эти данные появились на следующий день после новости о ВВП США, рост которого в третьем квартале достиг 2% годовых, согласно второй оценке, ниже первой оценки, составлявшей 2,5 %.