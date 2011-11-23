Конкурс по продаже 25% госакций "Киевэнерго" перенесли на 9 декабря

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, дата перенесена в связи с "дополнительной проверкой ведомостей, предоставленных для участия в конкурсе".

Напомним, Антимонопольный комитет Украины ранее отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМК, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время, в АМК сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго»; заявку на участие в конкурсе по продаже 45,103% госпакета «Захидэнерго» также подала компания ДТЭК.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.