Украинская Interfoam намерена привлечь на Варшавской бирже до 26 млн. долл.

Варшава. Украинский производитель пенополиуретановых изделий компания Interfoam намерена в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже за свой 33-процентный пакет намерена привлечь до 26 млн. долл. (1$=3,3PLN).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила компания в опубликованном в среду проспекте эмиссии.

Interfoam хочет продать инвесторам 23,269,191 акций, максимальная цена которых определена в 3,7 злотых за штуку.

Записи на бумаги будут приниматься среди институциональных и частных инвесторов с 29 ноября по 1 декабря, после чего компания объявит окончательную цену размещения.

Дебют запланирован ориентировочно на 15 декабря.

Полученные в результате IPO средства компания намерена потратить на реализацию инвестиционной программы стоимостью от 20,7 до 21,6 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, на главной площадке Варшавской фондовой биржи торгуются бумаги десяти компаний из Украины, пять из которых провели IPO в Варшаве в текущем, а три в прошлом году.