Кабмин одобрил законопроект о государственной программе приватизации

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о государственной программе приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

По его словам, существенным отличием новой программы от существующей будет являться упрощение процедур продажи неликвидных государственных активов, от которых государство не может избавиться на протяжении долгих лет.

«По-другому будет технология продажи, хотим продать то, что не продавалось долгие годы – неликвиды», - сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что в частности при продаже таких объектов будут упрощены методики определения стартовых цен, которые позволят реализовывать эти объекты по адекватным ценам с перенесением нагрузки с цены продажи на инвестиционную составляющую, которую покупатель будет в дальнейшем направлять на развитие купленного актива.

«Мы хотим все государственное имущество пустить в дело. То, что у нас есть простаивающее имущество - это неправильно. Все должно работать, на все должен находиться инвестор», - резюмировал глава ФГИУ.