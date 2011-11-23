ФГИУ рассчитывает, что «Нафтогаз» передаст госпакеты облгазов до конца года

Фонд государственного имущества Украины прогнозирует, что НАК «Нафтогаз Украины» завершит передачу государственных пакетов акций областных энергоснабжающих компаний в распоряжение Фонда до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания Кабинета министров.

«Я думаю, что до нового года завершится передача пакетов облгазов… Я пока подписал только акты приема-передачи (пакетов – УНИАН)», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для их последующей приватизации. Согласно документу, госпакеты акций должны быть переданы ФГИУ в месячный срок.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза.

При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

7 ноября председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО сообщил, что Фонд государственного имущества Украины планирует в первом квартале 2012 года начать приватизацию госпакетов облгазов.