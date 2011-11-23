Большинство украинских акций во вторник восстанавливали свои позиции - эксперты

Большинство акций украинских компаний во вторник, 22 ноября, восстанавливали свои позиции.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами роста на Украинской бирже во вторник стали акции Енакиевского металлургического завода (+6,8%) после потери 10,3% во время предыдущей торговой сессии. В плюсе также торговались бумаги машиностроительного сектора. Так, Стахановский вагоностроительный завод прибавил 2,7%, «Мотор Сич» - 2,5%.

Аналитики отмечают, что акции «Центрэнерго» и «Укртелеком» на Украинской бирже во вторник выросли на 1,9% и 1,7% соответственно. В свою очередь, бумаги горно-металлургического сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Авдеевский коксохимический завод прибавил 0,9%, Алчевский металлургический комбинат поднялся на 0,3%, «Азовсталь» потеряла 2,5%.

По словам аналитиков, бумаги банковского сектора на Украинской бирже во вторник продолжили снижаться: «Укрсоцбанк» (-2,6%), «Райффайзен Банк Аваль» (-2,0%). При этом «Укрсоцбанк» потерял 20,0% за шесть торговых сессий, в то время как «Райффайзен Банк Аваль» упал на 13,0% по итогам четырех торговых сессий. Стоимость акций нефтедобывающей компании «Укрнафта» во вторник не изменилась.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 22 ноября, упал на 0,61% – до 575,74 пункта. Общий объем торгов составил 124 млн. 530 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,64% – до 1488,43 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 725 тыс. грн., из них на срочном рынке – 119 млн. 710 тыс. грн.