ФГИУ планирует 30 ноября опубликовать объявление о конкурсе по продаже "Закарпатьеоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует опубликовать объявление о конкурсе по продаже государственного пакета акций «Закарпатьеоблэнерго» 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

«Мы получили вчера документы. В понедельник соберем комиссию, и в среду опубликуем объявление о продаже», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, начальная стоимость планируемого к продаже 50%-ного госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» составит 135 млн. грн. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №1162-р от 2 ноября 2011 г.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».