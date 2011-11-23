Эксперт: динамика рынков акций отобразила паритет настроений покупателей и продавцов

Динамика фондовых индексов как Украины, так и США во вторник, 22 ноября, отображала паритет настроений покупателей и продавцов.

Так прокомментировал агентству УНИАН ситуацию на рынках акций аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «поводом для временного улучшения настроений в преимущественно негативном новостном потоке во вторник стало решение МВФ о предоставлении нового типа кредитов европейским странам. С одной стороны, такое решение позволит, например, Италии увеличить пространство для маневра в вопросе рефинансирования госдолга, с другой - в краткосрочном периоде такие действия Фонда не могут перевесить накопившийся негатив».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, на экономическом фронте во вторник участников рынка ждали разочарования. Значение роста ВВП США в третьем квартале 2011 года было пересмотрено в сторону понижения за счет сокращения инвестиций. Кроме того, сегодня утром стало известно, что предварительное значение индекса деловой активности в промышленности Китая опустилось ниже отметки 50, что указывает на сокращение активности. «В то же время, инвесторам следует помнить, что начавшееся послабление монетарной политики в КНР как раз и является ответом на замедление деловой активности. Иными словами, такая динамика индекса деловой активности не является сюрпризом», - отметил аналитик.

Как полагает П.ИЛЬЯШЕНКО, определенным позитивным импульсом для рынков могли бы стать действия ФРС. Так, во вторник были опубликованы протоколы прошлого заседания, посвященного монетарной политике. Как стало известно, участники комитета обсуждали способы улучшения коммуникации с экономическими агентами, после чего сделали приблизительно такой вывод: шагом, предвещающим начало нового раунда количественного (или кредитного) смягчения, станет оглашение о мерах по улучшению коммуникации. «Также игроков могли бы обрадовать условия планируемых стресс-тестов для американских банков, которые, в отличие от европейских стресс-тестов, базируются на адекватных представлениях о возможной глубине экономического шока», - добавил аналитик.