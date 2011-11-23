Долговые проблемы Европы и США остаются в центре внимания инвесторов - эксперты

В центре внимания инвесторов сегодня остаются долговые проблемы Европы и США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, также внимание инвесторов в ходе сегодняшних торгов обращено на протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Помимо этого, в среду публикуется большой блок статистики в США. В частности, среди наиболее важных данных стоит отметить данные по рынку труда, личным расходам и доходам и заказам на товары длительного пользования.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки завершили торги вторника, 22 ноября, со смешанной динамикой. На протяжении всего дня на рынок поступали разнонаправленные сигналы к движению индексов. В начале торгов индексу Украинской биржи удалось несколько восстановить потери на фоне того, что рейтинговые агентства S&P и Moody’s не станут пересматривать долгосрочный рейтинг США вследствие провала работы комиссии Конгресса США, которая была создана для разработки предложений по снижению дефицита бюджета страны в ближайшие 10 лет. В тоже время, агентство Fitch заявило о том, что рейтинг США, который находится на отметке ААА, или прогноз по нему может быть пересмотрен уже до конца ноября.

Тем не менее, сообщают аналитики, позитив первой половины дня во вторник был в некоторой степени нивелирован ростом доходности испанских гособлигаций, а также слабыми статистическими данными из США. Ближе к концу украинской торговой сессии были опубликованы предварительные дынные по ВВП США, которые показали рост на 2%, тогда как прогнозировалось повышение до 2,5%.