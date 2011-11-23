Ситуация на фондовых рынках из-за долгов еврозоны остается сложной - эксперт

Общая ситуация на рынках акций в среду, 23 ноября, оставалась сложной из-за сохраняющейся неопределенности вокруг долговых проблем еврозоны.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «заявление одного из греческих чиновников о том, что Греции грозит дефолт, в случае если в ближайшее время стране не будет выделен новый кредитный транш, не предвосхищало покупок на биржевых рынках. Не порадовали игроков новости с долговых рынков. Итоги размещения 10-летних немецкий гособлигаций оказались неудачными, предложение бондов было покрыто заявками лишь на 65%».

Как сообщил А.КУШНАРЕВ, свой вклад в падение украинского рынка в среду внесла и слабая зарубежная макроэкономическая статистика. Так, объем промышленных заказов в еврозоне в сентябре рухнул на 6,4% против ожидавшегося падения на 2,7%. Хуже прогнозов также оказались американские статданные по заявкам на пособия по безработице, заказам на товары длительного пользования и индексу потребительских настроений. После негативного открытия торгов в США продажи усилились.

По словам аналитика, «торги на украинском фондовом рынке в среду проходили в противоречивом русле. Индекс Украинской биржи неоднократно менял территорию своего пребывания. Рост, наблюдавшийся на Украинской бирже в первые часы, к обеду сменился падением в ответ на ухудшение внешней конъюнктуры. Стартовое снижение зарубежных индикаторов, вызванное слабыми данными по индексу производственной активности в Китае и прерванное временным отскоком вверх, в середине дня получило продолжение».

А.КУШНАРЕВ отметил, что по результатам торгов в среду индикатор Украинской биржи снизился на 0,09% до 1487,16 пункта, отыграв к концу сессии большую часть потерь. В аутсайдерах дня среди голубых фишек закрепились акции «Укрсоцбанка», просевшие на 4,91%. В минусе также окончили торги бумаги «Азовстали» (-2,84%), Стахановского ВСЗ (-2,35%), «Мотор Сичи» (-1,77%), «Укртелекома» (-1,67%) и Алчевского меткомбината (-0,91%).

По информации аналитика, максимальный рост на Украинской бирже в среду был зафиксирован в акциях Енакиевского метзавода (+16,89%). Спекулятивный спрос на бумаги эмитента поддерживался новостью о планах «Метинвеста» сократить долю стальных полуфабрикатов в общем объеме производства металлопродукции до 5% в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью.