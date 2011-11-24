ГКЦБФР и Минфин разработали методику определения прибыли торговцев ценными бумагами

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) совместно с Министерством финансов Украины разработали методику определения инвестиционной прибыли профессиональным торговцем ценными бумагами при выполнении функций налогового агента.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, данный документ затрагивает общие положения относительно порядка определения базы налогообложения дохода в форме инвестиционной прибыли по операциям с инвестиционными активами, особенности определения инвестиционной прибыли от операций с ценными бумагами, а также особенности определения такой прибыли от операций с деривативами. Кроме того, документ призван упростить расчет и подачу торговцем отчетности о таких операциях своих клиентов.

По словам директора департамента методологии регулирования рынка ценных бумаг ГКЦБФР Алексея ТАРАСЕНКО, принятие данного нормативно-правового акта будет способствовать методическому урегулированию вопроса порядка налогообложения инвестиционной прибыли профессиональным участником рынка - торговцем ценными бумагами, включая банк, осуществляющий операции с ценными бумагами и другими ценными бумагами, при выполнении им функций налогового агента.

Соответствующее решение об утверждении методики было принято на последнем заседании комиссии.