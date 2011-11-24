Вчера на фондовых площадках преобладали негативные настроения - эксперты

Вчера на зарубежных фондовых площадках преобладали негативные настроения, связанные с долговым кризисом в еврозоне, а также со слабой статистикой.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в ходе аукциона по продаже 10-летних гособлигаций правительство Германии планировало привлечь у инвесторов 6 млрд евро, однако заявки были размещены только на 3,8 млрд евро. Тот факт, что самая большая экономика Еврозоны не смогла разместить весь предложенный объем, вызывает еще большие опасения по поводу целостности монетарного союза. Если Германия не в состоянии привлекать дополнительные ресурсы, то как она будет спонсировать проблемные экономики Еврозоны?

По словам аналитиков, негативные новости в среду, 23 ноября, пришли также из Китая, где индекс деловой активности в промышленности опустился ниже 50 пунктов. Это значение упало с 51 пункта в октябре до 48 пунктов в ноябре. Индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны также оказались хуже ожиданий. Значение этого индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении производства, что вызвало дополнительные волнения касательно перспектив роста мировой экономики.

Аналитики также считают, что не добавила позитива в среду и статистика из США, которая в большей степени была негативной. При более глубоком рассмотрении даже данные, вышедшие лучше прогноза, не сигнализируют об улучшении экономической и социальной ситуации в США. Количество получающих пособие по безработице продолжает увеличиваться, а заказы на товары длительного пользования продемонстрировали снижение, что сигнализирует о дальнейших пересмотрах показателя роста ВВП США в сторону понижения.

Как сообщают аналитики, сегодня в США День благодарения, так что все внимание инвесторов будет сконцентрировано на долговых рынках еврозоны и динамике ВВП монетарного союза. Среди сегодняшней статистики наиболее важными являются данные по ВВП Германии и Великобритании, а также индекс делового климата IFO.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги в среду со снижением. Согласно результатам сессии, индекс Украинской биржи упал на 0,09% до 1487,16 пункта, а индекс ПФТС - на 0,52% до 572,73 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Укрсоцбанка» (-4,91%) и «Азовстали» (-2,84%). Наибольший рост был зафиксирован по бумагам Енакиевского металлургического завода (+16,9%) и «Укрнафты» (+4.28%).