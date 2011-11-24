ФГИУ допустил ДТЭК к участию в конкурсе по продаже госпакета "Захидэнерго"

Фонд государственного имущества Украины допустил «Донбасскую топливно-энергетическую компанию» (ДТЭК, г. Донецк) к участию в конкурсе по продаже 45,103% госпакета акций ПАО «Захидэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что конкурсная комиссия признала ДТЭК соответствующей всем требованиям, предъявляемым к участникам приватизационного конкурса.

Таким образом, ДТЭК является единственным участником конкурса по продаже 45,103% акций «Захидэнерго», который состоится завтра, 25 ноября.

Напомним, в конкурсе по продаже пакета акций ПАО "Захидэнерго" могут принимать участие, в частности, компании, которые: производили в течении трех последних лет электроэнергию в объеме не менее 30% от объема производства электроэнергии "Захидэнерго" за тот же период; непосредственно владели в течение последних трех лет более чем 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих производство электроэнергии в вышеуказанных объемах и пр.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по "Захидэнерго" состоится 25 ноября 2011 г., по "Киевэнерго" был перенесен на 9 декабря т.г.

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.