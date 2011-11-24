Конкурс по продаже пакета акций «Киевэнерго» должен пройти прозрачно - Клюев

Конкурс по продаже государственного пакета акций «Киевэнерго» должен быть полностью прозрачным и проходить с соблюдением всех необходимых процедур.

Об этом УНИАН заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя решение Фонда государственного имущества Украины о переносе даты проведения конкурса по продаже акций «Киевэнерго».

По словам А. КЛЮЕВА, такое решение было вызвано невыполнением одним из претендентов на участие в аукционе конкурсных условий в части предоставления о себе полных данных. Он выразил надежду, что за дополнительное время все документы будут предоставлены.

«Правительство заинтересовано, чтобы продажа состоялась прозрачно, на конкурсной основе и по реальной цене, а инвестор и далее вкладывал ресурсы в развитие и модернизацию сетей, предприятие эффективно развивалось, платило налоги и предоставляло качественные услуги потребителям», - сказал первый вице-премьер-министр Украины.

Как сообщалось, ФГИУ перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г. в связи с дополнительной проверкой ведомостей, предоставленных для участия в конкурсе.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины ранее отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМК, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время, в АМК сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.