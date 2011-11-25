ФГИУ планирует завершить сделку по продажу «Захидэнерго» в начале следующего года

Сделка про продаже 45,103% госпакета акций компании «Захидэнерго», скорее всего, будет завершена в начале следующего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, после получения официального согласия единственного участника конкурса - DTEK Holdings Limited, ФГИУ объявит конкурс на независимого оценщика 45,103% акций «Захидэнерго», который в свою очередь должен будет провести независимую оценку реализуемого госпакета.

Как сообщал УНИАН, единственный участник сегодняшнего конкурса про продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» - DTEK Holdings Limited предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены пакета.

Как отметил представитель ФГИУ в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по «Захидэнерго» состоялся сегодня, 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс поступила всего одна заявка - от компании ДТЭК.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.