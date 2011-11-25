АМКУ разрешил кипрской Quickcom Limited приобрести контрольный пакет «VAB Банка»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Quickcom Limited» (м. Нікосія, Кіпр) на приобретение доли ПАО «Всеукраинский акционерный банк» (Киев), обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, переданного УНИАН.
Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. бизнесмен Олег БАХМАТЮК, собственник крупнейшего агрохолдинга по производству яиц и яичных продуктов «Авангард», заявил о заключении им опционного соглашения о покупке мажоритарной доли в «VAB Банке».
«Мы подали документы в Антимонопольный комитет на получение разрешения на приобретение контрольного пакета «ВиЭйБи Банка», - цитировала тогда слова О.БАХМАТЮКА его пресс-служба.
Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.
Активы банка на 1 октября составили 8,698 млрд. грн., обязательства – 8,171 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,660 млрд. грн., собственный капитал – 527,904 млн. грн., уставный капитал - 1 млрд. 248,6 млн. грн.
«VAB Банк» в январе-сентябре 2011 года получил убыток 301,872 млн. грн.