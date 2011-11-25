Из еврозоны в четверг поступали противоречивые сигналы - эксперты

Все внимание инвесторов в четверг, 24 ноября, было сосредоточено на еврозоне, откуда поступали противоречивые сигналы к движению индексов.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, информационный фон в четверг не был особо насыщен из-за выходного дня в США, вследствие чего торги на Украинской бирже проходили при довольно низких объемах. В первую очередь инвесторов порадовали данные по значению индекса деловых ожиданий Ifo Германии, который в ноябре вырос до 97,3 пункта, против прогноза в 96 пункт. Данные по ВВП Германии и Великобритании не преподнесли сюрпризов: они совпали с ожиданиями аналитиком, что оказало нейтральное воздействие на индексы.

Тем не менее, подчеркивают аналитики, торги на европейских фондовых площадках в четверг проходили преимущественно со снижением ведущих фондовых индикаторов, так как ситуация в регионе остается напряженной. Весь позитив от сильных статистических данных из Германии был нивелирован заявлением Ангелы МЕРКЕЛЬ о подтверждении своей позиции против выпуска совместных облигаций еврозоны. Кроме этого, инвесторами была негативно воспринята информация о снижении суверенного рейтинга Португалии с ВВВ- до ВВ+ с негативным прогнозом.

По мнению аналитиков, сегодня среди наиболее важной статистики, способной оказать влияние на ход торгов, стоит отметить данные по ВВП Сингапура, индекс потребительских цен из Японии, а также потребительское доверие из Франции.

Аналитики констатируют, что, несмотря на в большей степени нисходящую динамику на зарубежных рынках, индекс Украинской биржи завершил торги четверга в зеленой зоне. Среди предприятий индексной корзины снижение показали акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,29%) и Ясиновского КХЗ (-1%). Лидерами роста стали «Укрнафта» (+8,85%), Енакиевский металлургический завод (+8,73%), Алчевский металлургический комбинат (+8,55%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 24 ноября, вырос на 0,72% – до 576,84 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 817 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 2,76% – до 1528,17 пункта. Общий объем торгов составил 146 млн. 381 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 594 тыс. грн.