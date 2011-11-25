Эксперты: украинский фондовый рынок в четверг продемонстрировал существенный рост

Украинский фондовый рынок в четверг, 24 ноября, продемонстрировал существенный рост котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, все акции, входящие в индексную корзину Украинской биржи, в четверг продемонстрировали рост. Лидерами роста стали акции «Укрнафты» (+8,9%), которые прибавили 13,5% за два торговых дня. Среди лидеров роста также оказались акции металлургических компаний: Енакиевского метзавода (+8,7%) и Алчевского мепткомбината (+8,6%).

По информации аналитиков, бумаги «Стирола» на Украинской бирже в четверг поднялись на существенные 8,1%. Акции банковского сектора также продемонстрировали сильные результаты. Так, «Укрсоцбанк» прибавил 5,6%, «Райффайзен Банк Аваль» - 1,6%.

По словам аналитиков, котировки Авдеевского КХЗ (+5,2%) и «Центрэнерго» (+4,26%) выросли на 8,3% и 7,9% по итогам трех торговых сессий. Акции машиностроительного сектора также выросли в цене. Бумаги Стахановского вагоностроительного завода поднялись на 2,9%, «Мотор Сичи» - на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 24 ноября, вырос на 0,72% – до 576,84 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 817 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 2,76% – до 1528,17 пункта. Общий объем торгов составил 146 млн. 381 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 594 тыс. грн.