Эксперты: украинские акции на зарубежных биржах в четверг показали снижение

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых биржах, в четверг показали преимущественно снижение.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в четверг индекс WIGUKR снизился на 0,3%. Бумаги агропромышленного сектора продемонстрировали смешанные результаты. Котировки KSG Agro и Kernel поднялись на 3,9% и 1,6% соответственно, в то время как торги акциями других агрокомпаний закрылись в красной зоне. Так, Astarta потеряла 4,5%, Industrial Milk Company - 4,6%, Agroton - 0,3%, Milkiland -1,4%. Добывающие компании Sadovaya Group и Coal Energy потеряли 1,2% и 0,8% соответственно. Акции производителя аккумуляторов WESTA продолжили корректироваться, потеряв 1,3% за день.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже, котировки горнорудной компании Ferrexpo поднялись на 3,4%. Бумаги нефтегазового сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки JKX Oil & Gas и Regal Petroleum увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно, в то время как Cadogan Petroleum (-0,8%) просел на 0,8%. Торги акциями MHP закрылись снижением котировок на 0,5%.