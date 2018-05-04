Украинская энергетика: от "лампочки Ильича" до "лампочки Рината"...

Возможно, сфера приватизации на сегодня является той редкой сферой, где власть реально может заявить об определенных успехах. По крайней мере, процесс приватизации в Украине приобретает все более четкие признаки фордовского конвейера, с четко отлаженым механизмом и прогнозируемым результатом. Возможно поэтому и уместно, что приватизационные конкурсы перестали вживую транслировать на УТ-1, как говорится, показывать нечего - конвейер есть конвейер.

Однако обо всем по порядку. Кажется, с самого начала объявления конкурса по продаже 45,103%-ого государственного пакета "Западэнерго" ни для кого не было секретом, что единственным реальным претендентом на данный пакет является "Донецкая топливно-энергетическая компания" (ДТЭК), входящая в состав компании Рината Ахметова СКМ. Наконец, даже сам председатель Фонда государственного имущества Александр Рябченко именно ДТЭК назвал единственным реальным претендентом на акции этой генерирующей компании. Что выглядит довольно логичным, поскольку тот же ДТЭК вместе с афилированными компаниями владеет примерно 25% акций этой генерации.

Ответ на вопрос, кто станет собственником государственного пакета "Западэнерго", стал еще более очевидным, после того как были обнародованы условия приватизационного конкурса, в частности требование к новому владельцу, чтобы минимум 70% угля, поставляемого генерации, было отечественного происхождения. Это условие опять же отсылало нас к компании ДТЭК, крупнейшему владельцу угольных активов в Украине. К слову, только вчера, например, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины признало победителем конкурсов на право получения в концессию целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий "Ровеньантрацит" и "Свердловантрацит" дочерние предприятия опять же того самого ДТЭК.

Стоит правда отметить, что в отличие от продажи "Укртелекома", которая в анналы отечественной истории приватизации может войти как самая закрытая продажа, украинская власть пыталась по крайней мере создать вид прозрачности продажи "Западэнерго". Так, в частности, был организован некий мост с инвесторами из Нью-Йорка и Франкфурта, что уже является определенным прогрессом по отношению к иностранным инвесторам, которые, по словам некоторых из них, например, узнали о конкурсе по "Укртелекому" чуть ли не накануне продажи этой телекоммуникационной компании.

Однако никакие меры по якобы оказанию данному конкурсу большей прозрачности конечно не могли скрыть ни от кого, кто станет его победителем. Очевидно, ни для кого не стало неожиданностью, что в конкурсе по "Западэнерго" решил принять участие только один участник - DTEK Holdings Limited (управляющая компания ДТЭК с кипрской пропиской). Которая в свою очередь не стала баловать Фонд госимущества какими-то заоблачными суммами, а дала лишь на 100 тыс. грн. больше, от начальной цены пакета. То есть, в итоге цена продажи госпакета составила 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн.

Однако стоит отметить, что это было в определенной степени символическое предложение, поскольку, исходя из украинского законодательства, в случае если в конкурсе участвует только один участник, ФГИУ должен провести независимую оценку приватизируемого пакета акций, после чего предложить участнику купить пакет по цене оценки. Как отметили в самом Фонде, очевидно, соглашение будет полностью закрыто уже после Нового года, поскольку надо еще объявить конкурс по отбору оценщика, а тому, в свою очередь, провести оценку, однако дело фактически сделано - ФГИУ формально признал сегодня ДТЭК в качестве покупателя госпакета "Западэнерго", а стоимость пакета, исходя из независимой оценки, традиционно вряд ли сильно превысит его начальную, установленную специалистами ФГИУ цену.

В то же время, по словам начальника аналитического департамента инвестиционной группы "УНИВЕР" Елены Евдоченко, если ориентироваться на текущие котировки, исходя из текущей капитализации "Западэнерго", стоимость 45,103% "Западэнерго" составляет 1 млрд. 436 млн. грн., соответственно, рынок оценивает компанию на 35% ниже той стоимости, по которой ФГИ реализовал этот пакет. Вместе с тем, отмечает аналитик, если бы Фонд госимущества подошел к оценке "Западэнерго" с точки зрения ее экспортного потенциала и денежных потоков, которые компания могла бы генерировать на своих счетах, а также на основе сравнительного анализа, например, с российскими компаниями-аналогами, то стало бы очевидно, что "Западэнерго" могла бы стоить на порядок дороже. Например, если исходить из установленной мощности, среднее значение по российским энергогенерирующим компаниям по показателю EV/Мощность (стоимость компании/установленная мощность) варьируется в пределах 157 долл./кВт.ч; EV/Output (стоимость компании/производство) - 44 долл./кВт.ч. В то же время, для "Западэнерго", исходя из стартовой цены пакета, EV/Мощность составляет около 112 долл./кВт,, что на 39% ниже, а EV/Output - 38 дол./кВт. час. Если же для сравнения взять западные аналоги, EV/Мощность и EV/Output здесь значительно выше - в среднем 664 долл./кВт и 187 долл./кВт.ч.

Однако, что бы там ни было, но с "Западэнерго" ситуация на сегодня кажется практически решенной. Вопрос в другом - как пройдет приватизация других заявленных к продаже энергоактивов? Стоит отметить, что сегодня Фондом госимущества уже объявлены конкурсы по продаже государственных пакетов акций "Киевэнерго", "Днепроэнерго", а также "Донецкоблэнерго". По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Саквы, таким образом были выставлены на продажу все энергогенерирующие и распределительные компании, в покупке которых заинтересован ДТЭК. По мнению аналитика, на сегодня эта ахметовская компания имеет достаточно денег, чтобы купить все вышеперечисленные активы, общая стоимость которых аналитик оценивает в 500 млн. долларов. По словам Саквы, ДТЭК недавно привлек несколько кредитных линий, общий лимит по которым составляет примерно 550 млн. дол. Учитывая также наличие денежных средств на балансе компании, она имеет достаточно ресурсов для приобретения вышеуказанных активов, добавляет аналитик.

Касательно других участников, то здесь ситуация сложнее. Стоит напомнить, что одновременно с "Западэнерго" должен был состояться конкурс и по продаже блокирующего пакета "Киевэнерго", на который, кстати, кроме ДТЭК подало свою заявку и "Полтаваоблэнерго". Однако на сегодня Фонд госимущества перенес проведение конкурса по продаже акций этой компании на 9 декабря. Официальная причина такого решения - в связи с "дополнительной проверкой сведений, предоставленных для участия в конкурсе". И хотя в официальном решении ни словом не упоминается по "Полтаваоблэнерго", наверное, ни для кого не секрет, что очевидной причиной для переноса сроков продажи стала позиция Антимонопольного комитета Украины, который отказал "Полтаваоблэнерго" в рассмотрении ее заявки на получение разрешения на приобретение акций "Киевэнерго". По мнению экспертов, это решение носит скорее психологический, чем какой-то практический характер, поскольку по большому счету трудно представить какого-то другого инвестора, кроме ДТЭК, который в настоящее время владеет 46,82% уставного фонда "Киевэнерго", кто бы серьезно планировал побороться за акции этой компании.

Однако, как бы там ни было, а прецедент таки создан - еще одна финансово-промышленная группа крайней мере заявила о своей заинтересованности в приватизации практически всей украинской энергетики. И осталось совсем недолго ждать - до 9 декабря, а может и раньше, чтобы понять, какую линию поведения выберут для себя все причастные к украинской приватизации стороны.

Андрей Гарасим (УНИАН)