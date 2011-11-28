Эксперт: внешний фон на открытии украинского рынка акций сложился позитивный

Учитывая масштаб роста на мировых площадках, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций можно назвать позитивным.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «сегодня утром пессимисты, которые уходили на выходные, наращивая длинные позиции, скорее всего, удивлены ростом фьючерсов на индекс S&P 500, почти достигающем 2%. С одной стороны, безвольный характер снижения рынков акций накануне, равно как и продолжительность снижения – все это говорило о том, что участники рынка предпочтут не форсировать события вблизи новых уровней поддержки (т.е. оптимисты так просто не сдадутся). С другой стороны, инвесторы обычно предпочитают использовать изменение в новостном фоне для оправдания изменения направления динамики рынков.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, ключевые новости минувших выходных – это рост розничных продаж в Соединенных Штатах в ходе «черной пятницы», а также новый вариант сотрудничества Италии и МВФ, который открывает Марио МОНТИ временное окно для безопасной имплементации реформ. Заявления Moody`s о том, что многим европейским странам еще предстоит потерять свои кредитные рейтинги, на данный момент остается без внимания. Также без внимания остается тот факт, что видимый прогресс в переговорах европейских лидеров пока что не принес никаких деталей возможных новых договоренностей.

По словам аналитика, планируя свою торговлю на неделю вперед, инвесторам следует учитывать два момента. Во-первых, у активных трейдеров есть как минимум два интересных ориентира для открытия и закрытия позиций: уровни 1150 и 1200 для фьючерсов на индекс S&P 500. Во-вторых, начало нового месяца, как всегда, принесет публикации экономических данных, которые могут оказаться драйвером событий на рынках рисковых активах.