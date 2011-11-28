Заявления европейских лидеров стали «спасательным кругом» для инвесторов - эксперты

«Спасательным кругом» для инвесторов в пятницу, 25 ноября, стали заявления европейских лидеров о готовности всячески поддерживать стабильность финансовой системы Евросоюза.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, эти заявления позволили большинству фондовых площадок выйти в пятницу на позитивную территорию.

При этом, отмечают аналитики, украинский рынок акций не смог полностью восстановиться после утренних потерь и закончил сессию 25 ноября в красной зоне. Причиной утреннего падения стали опасения понижения кредитного рейтинга Японии на фоне грозящей экономике страны стагнации. Это стало известно после выхода данных о потребительских ценах, которые зафиксировали дефляционные настроения, что в комплексе со снижением ВВП дает повод рейтинговым агентствам пересмотреть кредитный рейтинг Японии.

Аналитики констатируют, что, согласно результатам торгов в пятницу, индекс Украинской биржи упал на 0,45% до 1521,26 пункта, а индекс ПФТС - на 0,18% до 575,8 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Ясиновского КХЗ (+3,54%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,7%) и «Укрнафты» (+1,32%). Наибольшее снижение показали бумаги Енакиевского металлургического завода (-7,2%) и «Укртелекома» (-1,59%).

По информации аналитиков, сегодня выйдет ряд макростатистических данных из США и Европы. Значительное влияние на ход торговой сессии будут иметь показатели потребительского доверия в Германии, розничных продаж в Великобритании и продаж нового жилья в США.