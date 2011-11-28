Эксперты: индекс Украинской биржи по итогам прошлой недели снизился на 3,4%

Индекс Украинской биржи по итогам прошедшей торговой недели снизился на 3,4%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в пятницу, 25 ноября, продемонстрировал снижение котировок украинских акций. Индекс Украинской биржи потерял 0,5%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 4,8 млн. долларов.

По информации аналитиков, акции Енакиевского метзавода (-7,2%) стали лидерами падения на Украинской бирже в пятницу. Бумаги других компаний горно-металлургического сектора корректировались менее значительно. Так, Авдеевский КХЗ потерял 0,9%, «Азовсталь» - 0,4%, Алчевский меткомбинат - 0,1%.

Аналитики сообщают, что котировки телекоммуникационной компании «Укртелеком» и генерирующей компании «Центрэнерго» на Украинской бирже в пятницу упали на 1,6% и 1,1% соответственно. Акции банковского сектора продемонстрировали смешанную динамику. «Райффайзен Банк Аваль» поднялся на 0,4%, в то время как «Укрсоцбанк» упал в цене на 1,3%.

По словам аналитиков, акции «Укрнафты» (+1,5%) на Украинской бирже в пятницу продемонстрировали стабильность, прибавив в целом 15,0% за три торговых дня. Бумаги «Мотор Сичи» в пятницу выросли всего на 0,1%.