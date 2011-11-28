Торги акциями украинского агросектора на ВФБ в пятницу закрылись разнонаправленно - эксперты

Торги акциями украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 25 ноября, закрылись разнонаправленно.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, котировки Industrial Milk Company и KSG Agro в пятницу выросли на 6,2% и 4,2%. Agroton (+0,8%) и Astarta (+0,5%) также торговались в плюсе. В то же время, акции Kernel просели на 0,9%. Бумаги угледобывающей компании Sadovaya Group в пятницу выросли в цене на 1,3% после падения на 1,2% во время предыдущей торговой сессии, в то время как бумаги Coal Energy (-1,2%) торговались в минусе. Индекс украинских акций WIGUKR снизился в пятницу на 0,2%.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в пятницу акции нефтегазовых компаний Regal Petroleum и Cadogan Petroleum увеличились на 1,4% и 0,8% соответственно. При этом котировки JKX Oil & Gas упали на 1,9%. Бумаги производителя курятины MHP и горнорудной компании Ferrexpo поднялись на 0,9% и 0,6%.