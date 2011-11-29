Украинская Interfoam отложила IPO на 2012 год

Варшава. Крупнейший в Украине производитель пенополиуретана компания Interfoam решила отложить проведение объявленного на прошлой неделе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже.

Об этом сказано в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

«Решение принято в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией и текущей трудной ситуацией на рынках капитала» - отмечает компания.

Уполномоченный представитель Interfoam по контактам со СМИ в Польше Беата ЧЬОЧЕК сообщила УНИАН, что фирма после консультаций с лид-менеджером IPO Domem Maklerskim BZ WBK в связи с текущей ситуацией на рынках решила даже не проводить book-building, который должен был начаться сегодня.

Представитель DM BZ WBK Ян РАКОВСКИ сказал УНИАН, что компания приостанавливает IPO до улучшения ситуации на мировых рынках, заметив, что продажа акций может состояться не ранее второго квартала 2012 года.

От отметил, что основная документация по IPO может быть использована для второй попытки размещения в течение года, заметив, что сам проспект будет обновлен дополнительной информацией.

В частности, по его словам, речь идет о разрешении Антимонопольного комитета Украины на покупку Interfoam завода своего конкурента Foamline, а также результатами работы за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Interfoam объявил о намерении продать 33% своих акций на Варшавской фондовой бирже для финансирования инвестиционной программы развития компании, которую он оценивает от 20,7 до 21,6 млн. евро.

Компания определила максимальной ценой размещения одной акции 3,7 злотых, что в случае покупки бумаг инвесторами по такой цене, позволило бы ей привлечь около 19,1 млн. евро (по курсу 1 евро=4,5 злотых; без учета оплат за IPO).

Компания планировала объявить цену размещения 9 декабря и провести дебют 15 декабря.

Справка УНИАН. По данным Interfoam, в 2010 году ее доля на украинском рынке составляла более 50%, в то время, как крупнейшего ее конкурента российской Foamline - около 20%.

В 2010 году компания, которая имеет два завода в Киевской и Днепропетровских областях, продала 13,6 тыс. из 19 тыс. тонн произведенного в Украине пенополиуретана.

Доходы компании в прошлом году увеличились до почти 39,8 млн. евро с 23,3 млн. евро в предыдущем году, а чистая прибыль выросла до 5,5 млн. евро с 4,6 млн. евро годом ранее.