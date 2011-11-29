Фондовым индексам США почти удалось отыграть потери всего за один день – эксперт

Фондовым индексам США в понедельник, 28 ноября, удалось прибавить от 2,5% до 3,5%, а фьючерсы на индекс S&P 500 достигли отметки 1200 пунктов, почти отыграв потери предыдущих четырех сессий всего за один день.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «вдвойне интересно, что основной драйвер роста – то, что спекуляции на тему сотрудничества Италии и МВФ не подтвердились. В результате в рукаве оптимистов осталось лишь два козыря: рост розничных продаж в Соединенных Штатах и желание рынка скорректироваться вверх после продолжительного снижения накануне».

Тем временем, отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз рейтинга США, оправдав свои действия снижением уверенности в том, что американские политики способны решать серьезные проблемы. Однако, как и в случае со слухами относительно Италии и МВФ, участники рынка предпочли проигнорировать возможный негатив, сконцентрировав внимание на позитивной стороне аргументов. Также интересным стало сообщение японского банка Nomura о сокращении владения европейскими долговыми активами на 75%, в частности, итальянскими – на 83%.

Как сообщил аналитик, «вопреки кажущемуся истощению аргументов покупателей и приближению публикации экономических данных, рынки рисковых активов продолжают рост сегодня утром. В результате внешний фон на открытии украинского рынка акций является позитивным, однако уровень волатильности должен оказаться более высоким в течение торговой сессии. Среди информационных поводов, которые могут принести волнения, отметим встречу европейских министров финансов».