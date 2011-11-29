Все акции индексной корзины Украинской биржи вчера выросли в цене - эксперты

Все акции индексной корзины Украинской биржи по итогам вчерашних торгов выросли в цене.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в понедельник, 28 ноября, продемонстрировал существенный рост котировок. Индекс Украинской биржи вырос на 2,8%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 4,6 млн. долларов.

По информации аналитиков, лидерами роста на Украинской бирже в понедельник стали бумаги Енакиевского метзавода, которые поднялись на 7,8%. Акции банковского сектора значительно выросли. Так, «Райффайзен Банк Аваль» прибавил 4,7%, «Укрсоцбанк» - 4,7%. Бумаги горно-металлургического сектора также торговались в плюсе. Котировки «Азовстали» поднялись на 4,0%, Алчевского метзавода – на 3,7%, Авдеевского КХЗ - 0,6%.

Аналитики сообщают, что акции «Стирола» и «Центрэнерго» на Украинской бирже в понедельник выросли на 4,1% и 3,0%. Цена «Укрнафты» (+2,2%) выросла на 17,5% по итогам четырех торговых сессий. Акции «Укртелекома» в понедельник прибавили 2,2%. При этом бумаги машиностроительного сектора выросли менее значительно. Стахановский ВСЗ прибавил 1,3%, «Мотор Сич» - 1,0%.