Спрос на гособлигации отсутствовал из-за низкой ликвидности банковского сектора - эксперты

Основной причиной отсутствия спроса на государственные облигации Украины на прошлой неделе был низкий уровень ликвидности банковского сектора.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В частности, сообщают аналитики, на начало минувшей недели корреспондентские счета банков в НБУ опустились до локального минимума, составив около 10 млрд. грн.

Как отмечают аналитики, на прошедшей неделе правительству не удалось привлечь деньги путем размещения ОВГЗ на аукционах Минфина. На аукционе во вторник, 22 ноября, правительство предложило облигации шести различных серий. Индексированные трехгодичные облигации предлагались с доходностью 8,22%. Однако спрос на облигации оказался нулевым. Поскольку на данный момент финансирование дефицита бюджета для правительства не представляет особых сложностей, Минфин отказался от проведения внеочередных аукционов в конце недели.

Аналитики ожидают, что на текущей неделе результаты аукционов Минфина, скорее всего, будут более результативными благодаря увеличению ликвидности на рынке. Доходность ОВГЗ, предлагаемых правительством, вряд ли будет отличаться от уровней прошлой недели.

По информации аналитиков, объем сделок на бирже ПФТС с корпоративными облигациями в течение прошлой недели вырос на 26,87% до 375,94 млн. грн. Это произошло за счет размещения облигаций «ВТБ Банка» на сумму более 250 млн. грн. На Украинской же бирже объемы торгов облигациями предприятий снизились до 9,78 млн. грн., что составило 75,82% показателей прошлой недели.

Аналитики также отмечают, что Киевская городская государственная администрация на прошедшей неделе сообщила о своевременной выплате процентного дохода по своим еврооблигациям в сумме 10,3 млн. долл. США. Евробонды были выпущены в 2007 году со сроком обращения 5 лет. НКЦБФР зарегистрировала в октябре 26 выпусков облигаций на общую номинальную стоимость 6 572,88 млн.грн., из них банковских облигаций на 1 800,00 млн. грн. и облигаций предприятий - 4 772,88 млн. грн. Одними из самых крупных зарегистрированных выпусков «небанковских» облигаций, были выпуски облигаций Украинских железных дорог на общую номинальную стоимость 1 800 млн. грн.