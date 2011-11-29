Янукович назначил Тевелева главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом от 23 ноября 2011 г. назначил Дмитрия ТЕВЕЛЕВА главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР), сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Данное переназначение связано с ликвидацией Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председателем которой был Д.ТЕВЕЛЕВ, и созданием на ее основе НКЦПФР.

Напомним, 23 ноября 2011 г. Президент Украины также подписал Указы «О ликвидации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», согласно которому ликвидационную комиссию возглавит Д.ТЕВЕЛЕВ, и «О Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка», декларирующий основные цели и принципы работы НКЦПФР.