Эксперты: неделя на фондовых рынках началась на оптимистической ноте

Текущая неделя на фондовых рынках началась на оптимистической ноте.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, биржи Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию понедельника, 28 ноября, в зеленой зоне. Ведущие Европейские и Американские индексы также выросли. Позитивные настроения инвесторов были связаны с предстоящей сегодня встречей министров финансов стран еврозоны. Ожидается, что по результатам этой встречи возможности Европейского фонда финансовой стабильности могут быть расширены.

По словам аналитиков, рынок поддержала и новость о том, что с целью сокращения дефицита правительство Италии примет новый план по сокращению расходов в начале следующей недели. Кроме этого, сильные статистические данные из США по розничным продажам в праздничные дни оказали существенную поддержку фондовым индикаторам. В то же время, рейтинговое агентство Standard & Poor`s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Бельгии, что оказало несколько сдерживающее влияние на индексы.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых рынках в понедельник завершились на положительной территории. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 2,72%, до 1562,6 пункта, а индекс ПФТС - на 2,77%, до 591,73 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Енакиевского металлургического завода (+7,77%) и «Донбассэнерго» (+5,78%).