НКЦБФР предлагает оформлять проспекты эмиссии и при частном размещении облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект решения, вносящий изменения в процедуру регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

В частности, предусмотрено оформление проспекта эмиссии не только при открытом (публичном), но и при закрытом (частном) размещении облигаций. Эти и другие аспекты найдут соответствующее отражение и в регуляторных актах регулятора.

По словам директора департамента корпоративных отношений НКЦБФР Анатолия АМЕЛИНА, документ дает дополнительные возможности и преимущества для эмитентов, которые намерены осуществить ряд последовательных выпусков облигаций. "Так, эмитент сможет зарегистрировать базовый проспект эмиссии, содержащий статическую информацию, а позже - оперативно зарегистрировать текущие проспекты эмиссии", - отметил он. «Мы предполагаем внесение изменений в положение о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий и их обращения и в положение о порядке выпуска облигаций внутренних местных займов», - добавил А.АМЕЛИН.