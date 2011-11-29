Украинские акции на ВФБ в понедельник существенно выросли - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в понедельник продемонстрировали в целом существенный рост.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в понедельник вырос на 3,0%. Бумаги агропромышленного сектора торговались разнонаправленно. Kernel (+4,7%), KSG Agro (+3,5%), Astarta (+3,1%) выросли в цене, в то время как Agroton (-2,3%), Milkiland (-1,0%), Industrial Milk Company (-0,6%) корректировались. Акции добывающих компаний Coal Energy и Sadovaya Group выросли на 1,6% и 0,2% соответственно. Котировки производителя аккумуляторов WESTA поднялись на 1,1%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник существенным спросом у инвесторов пользовались акции Ferrexpo, которые взлетели на 13,2%. Бумаги Avangard просели на 8,2%, в то время как MHP - поднялись на 1,6%. Акции нефтегазового сектора продемонстрировали смешанную динамику: JKX Oil & Gas (-1,2%), Cadogan Petroleum (+3,9%), Regal Petroleum (+0,3%).