ФГИУ выставил на продажу 50% госакций "Закарпатьеоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины объявил сегодня, 30 ноября, о начале проведения конкурса по продаже 50%-ного государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" (номер от 30 ноября).

Начальная цена планируемого к продаже 50%-ного госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» составит 135 млн. грн.

Конкурс состоится 20 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжением (№ 1162-р от 2 ноября 2011 г.) конкурсными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Закарпатьеоблэнерго» имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с утвержденными правительством инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

Инвестор также обязывается разработать проектно-расчетную документацию на осуществление реконструкции каскада ГЭС (Оноковской и Ужгородской ГЭС и деривационного канала Камьяница-Ужгород) до 1 января 2015 г.; внести инвестиции в размере 5 млн. грн. в срок и по направлениям, предусмотренным концепцией развития общества и пр.

В целом конкурсные условия по "Закарпатьеоблэнерго" идентичны ранее утвержденным Кабинетом министров условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».