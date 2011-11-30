ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика 45,103% акций «Захидэнерго»

Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору оценщика для проведения независимой оценки 45,103% госпакета акций ПАО «Захидэнерго», приватизационный конкурс о продаже которого состоялся 25 ноября текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Конкурс состоится 14 декабря текущего года.

В соответствии с обнародованными условиями, оплата за проводимую оценку должна составить менее 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» единственный участник конкурса - ДТЭК Холдинг Лимитед - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Напомним, ФГИУ 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по «Захидэнерго» состоялся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс поступила всего одна заявка - от компании ДТЭК.