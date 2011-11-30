Лидерами падения на Украинской бирже во вторник стали ЕМЗ и Стахановский ВСЗ - эксперты

Лидерами падения на Украинской бирже во вторник, 29 ноября, стали акции Енакиевского металлургического завода (-4,1%) и Стахановского вагоностроительного завода (-2,4%).

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи во вторник продемонстрировал снижение. Акции Енакиевского металлургического завода потеряли 4,1%, Стахановского вагоностроительного завода - 2,4%. Бумаги банковского сектора и горно-металлургической отрасли просели менее значительно. Так, «Укрсоцбанк» потерял 1,4%, «Райффайзен Банк Аваль» - 1,0%, Алчевский меткомбинат - 1,6%, «Азовсталь» - 1,3%, Авдеевский КХЗ - 0,7%.

По информации аналитиков, акции «Центрэнерго» и «Укртелекома» на Украинской бирже во вторник также торговались в минусе, потеряв 1,8% и 1,0% за день. Котировки «Мотор Сичи» снизились на 0,8%. «Стирол» (+1,8%) продемонстрировал рост на 6,0% по итогам двух торговых сессий, в то время как «Укрнафта» прибавила за день 0,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 29 ноября, вырос на 0,32% – до 593,64 пункта. Общий объем торгов составил 3 млн. 202 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,08% – до 1545,78 пункта. Общий объем торгов составил 179 млн. 739 тыс. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 946 тыс. грн.